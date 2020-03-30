Артистка делится, как справиться с переживаниями на карантине

Украинская певица Наталка Карпа, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, поддерживает инциативу #залишайсявдома. Находясь на карантине уже три недели, она понимает, что важно уделять время своему моральному здоровью и научиться купировать приступы паники и стресса. В моменты кризиса и чрезвычайной ситуации каждый выводит свои формулы и дает наставления. Эксклюзивно для Нового канала “сонцезалежна” Наталка Карпа рассказала свои ТОП-8 правил в борьбе с тревогой и стрессом на карантине:

1. Кризисы были, есть и будут! Но мы не имеем права опускать руки, в любых случаях нужно всегда сохранять спокойствие.

2. Делай дезинфекцию не только рук, но и своих мозгов от лишней грязи и паники.

3. Позволь себе сделать что-то, что до этого не делал, что считал несвоевременным, несерьезным. Поверь, это очень расширит спектр твоих эмоций.

4. Надевай красивую одежду, делайте прически и мейк. Делай все, что придет в голову. Так ты поймешь, как мало на самом деле себе позволяла.

5. Здоровая обеспокоенность всегда в приоритете.

6. Всегда просчитывай несколько вариантов развития событий … Это куда облегчит обеспокоенность.

7. Мы не в силах изменить что-то глобально, но стоит начать с малейших изменений в своем сознании, и мы таки глобально изменим этот мир !!!

8. Мы просто обязаны быть счастливыми, это наш моральный долг. И выполнить это правило совсем не сложно … Просто скажи себе: «С этого момента я выбираю только позитивный сценарий развития моей жизни!»

Помните, что самое простое, чем мы можем помочь миру сейчас, – это оставаться дома.

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