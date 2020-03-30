Настя Каменских зачитала репчинку о карантине

Артистка представила музыкальный скетч о самоизоляции

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, решила поддержать всех, кто сейчас сознательно остается дома и находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Зажигательная артистка прямо дома записала музыкальный скетч. Называется он LA CUARENTENA | КАРАНТИН.

– Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать положительную волну, – обратилась ко всем Настя Каменских.

Музыкальный скетч NK записала сразу на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком, который появилась не просто так. Трек «Elefante», который после релиза покорил радиоволны в США, Канаде и Мексике, уже длительное время занимает первые места главных музыкальных чартов Турции.

В своем Instagram Каменськиих призналась, что репчинку написал ее муж Потап. А вот испанскую часть скетча придумала сама NK. Не зря же певица столько времени учит испанский язык.

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