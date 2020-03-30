Новый каналG.spaceШОУМАНИЯАбсолютно голая Эмили Ратаковски взорвала Instagram новым фото (18+)

Абсолютно голая Эмили Ратаковски взорвала Instagram новым фото (18+)

28-летняя модель продолжает развлекать поклонников на карантине пикантными снимками

В связи с пандемией коронавируса многие страны, включая Украину, объявили о карантине. Чтобы уменьшить риск заражения COVID-19, врачи рекомендуют минимизировать контакты с окружающими и не выходить из дома без крайней необходимости. Возникает логичный вопрос: «А чем же занять себя на карантине?» Один из самых очевидных вариантов — погрузиться в мир кино. В подборках Нового канала ты можешь выбрать, какие фильмы и сериалы посмотреть на карантине!

Еще одна отличная идея — подписаться на Instagram-страницу Эмили Ратаковски. Американская модель развлекает поклонников на карантине горячими снимками. Так, на прошлой неделе Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес. А теперь звезда пошла еще дальше, и полностью обнажилась на камеру. Голое фото она разместила в своем микроблоге. Зацени!

 

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Sun coming through our curtains first thing in the morning last week 🔅🔆

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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