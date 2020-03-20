Артистка приглашает на него «всех, кто остается дома»

Из-за пандемии коронавируса весь мир сейчас поддерживает инициативу #залишайсявдома. Селебрити также самоизолируются, чтобы уменьшить риск заражения. Но оставаться без активностей они не собираются. По всему миру артисты устраивают онлайн-концерты в своих социальных сетях, чтобы поддержать людей и подарить хорошее настроение.

Украинская певица Настя Каменских, которую в мире латиноамерисканськои музыки знают под псевдонимом NK, тоже решила провести свой онлайн-концерт.

– Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Если у вас тут возникли сложности, настроиться поможет музыка. Я решила сделать эту пятницу особенной для всех, кто остается дома, и подарить вам хорошее настроение и свои песни, – поделилась Настя Каменских.

Уже в эту пятницу, 20 марта, в 19:00 Настя Каменских выйдет в прямой эфир в своем Instagram. Во время концерта вживую прозвучат треки в специальной музыкальной обработке.

– К мероприятию обязательно подготовьте чашку ароматного чая, а может и бокал вина, уютный плед и хорошее настроение, – добавила артистка.

Заходите в Instagram Насти Каменских, чтобы поднять себе настроение и потанцевать под зажигательные латиноамериканские ритмы NK!

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