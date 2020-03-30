Кто будет гордиться нами, если не мы сами? Michelle Andrade выпустила свой музыкально-социальный проект PROUD, в котором призывает быть толерантными!

– Вся моя семья находится в разных точках мира. Кто-то в Китае, в Америке, в Италии, конечно же, и в Боливии. Мои друзья – это представители разных рас, культуры и в каждом из них есть столько любви, они безумно интересные! – рассказала Michelle. – Мне не важно, если человек другой сексуальной ориентации, если он маленького роста или наоборот высокий, полный или худой, с физическими ограничениями! Мне важна его душа, внутренний мир. Уважайте друг друга, будьте добрее, честнее и искреннее!

В основе режиссерской идеи Максима Шелковникова и Дениса Манохи – реальная история Мишель. Переехав из Боливии в Украину в 13 лет, она столкнулась с трудностями, близкими всем иностранцам. Спустя время она говорит об этом открыто, как и герои клипа – реальные люди с их реальными историями.

Смотрим Michelle Andrade – PROUD:

– Независимо от цвета кожи, национальности, сексуальной ориентации, своего тела и его возможностей, мы все равны и достойны любви, веры, гордости, поддержки… Поддержка сейчас особенно важна! Сейчас, когда мы физически оторваны от любимых и друзей, не можем обнять друг друга, мы еще сильнее должны чувствовать друг друга и помогать на расстоянии. Меня вдохновляют герои видео. Мы все разные. Но мы не стесняемся говорить об этом и принимаем себе такими, какие мы есть. Я горжусь собой и я горжусь каждым, – дополнила певица.

В видео снялись реальные люди с реальными историями:

– модель-трансгендер Карина Минаева, впервые совершившая каминг-аут на телевидении 6 лет назад в проекте «Топ-модель по-украински»,

Посмотреть эту публикацию в Instagram karina_minaevaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– темнокожий танцор Максим Ежов, который родился в Украине,

– открытый гей Евгений Огурцов, совершивший каминг-аут после нападения на него в центре Киева из-за его сексуальной ориентации,

Посмотреть эту публикацию в Instagram mishvirmish 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– паралимпийка Евгения Бреус, ставшая заслуженным мастером спорта в Украине по фехтованию на колясках, будучи 30 лет на протезе,

– девушка-альбинос Анастасия Коломиец, уникальная внешность которой позволила ей к 19 годам стать успешной и востребованной моделью,

– Анастасия Чалая, утратившая слух в 3 года, но не потерявшая веру в себя и оптимизм,

– Лена Шевченко – активистка ЛГБТ-сообщества, которая открыто выступает за права лесбиянок,

– plus size модель София Возняк, принявшая и полюбившая свое тело, не вписывающееся в общепринятые стандарты.

Поддержкой героев стали их любимые люди, семья и друзья, которые снялись в видео вместе с ними. Мишель поддержали мама Светлана и бабушка Раиса Тимофеевна.

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