Які фільми подивитися? Ось найпопулярніше запитання під час карантину. Зараз через ініціативу #залишайсявдома, у людей з’явилося більше вільного часу. Адже усі розважальні центри, кінотеатри та кафешки теж зачинилися на карантин. Тому усі стихійно почали шукати, що ж його такого подивитися. Пропонуємо тобі нашу підбірку топ-10 фільмів на час карантину. Тут ти знайдеш і комедії, які піднімуть настрій, і мелодрами, які перенесуть у світ без коронавірусу, і екшни з вибухами та стрілянинами. Загалом, вибирай, що тобі до смаку або дивися усе й одразу по черзі!

Комедії

«Шафер напрокат»

У сучасному світі можна замовити будь-яку послугу. Реально будь-яку! А все, тому що хтось відчуває потребу і правильно її реалізує. Колись Джиммі Каллаан зрозумів, що не всі мають друзів, яких можна було б зробити шаферами на весіллі і не перейматися, як все пройде. Саме для таких хлопців він і вирішив організувати компанію «The Best Man Inc.». Його останньому клієнту успішному адвокату Дагу Гаррісу знадобилося одразу сім шаферів – пакет «Голден Такс». Що з цього вийде і як пройде весілля?

«Гола правда»

ВОНА – сексуальна блондинка, амбітна і серйозна бізнес-леді, успішний телепродюсер зі строгими моральними принципами. І, як всі дівчата, мріє про справжнє кохання. ВІН – зірка нового телешоу. Його життєве кредо – «секс, наркотики, рок-н-рол». Він не визнає рівність статей, політкоректність та кожного ранку розповідає про кохання, не соромлячись у висловах! На любовному фронті, де триває одвічне протистояння «М» та «Ж» оголошується перерва! Ловелас та справжній мачо Джерард Батлер, який не звик скидати швидкості на поворотах, розповідає чергову порцію голої правди про жінок та чоловіків. Його програма – це як перегляд футболу у салоні краси. Як «Космополітен» з обкладинкою «Плейбою». Він пройдеться по всіх – ні жіночі примхи, ні чоловічі дивацтва не залишаться без уваги. Чоловічі цінності проти жіночих ідеалів. Кетрін Хайгл, яка занадто багато вимагає від чоловіків, проти Джерарда Батлера, який хоче від жінок тільки одного.

«Пропозиція»

Сурова леді-шеф Маргарет не звикла ні з ким рахуватися і давно забула про особисте життя. Але коли начальник повідомив, що її можуть депортувати до Канади, вона швидко знайшла собі нареченого. Точніше Маргарет змусила свого помічника Ендрю стати ним. Хлопець був від цього не в захваті, але проти такого шефа не попреш. Що вийде з такого союзу і чи буде весілля взагалі?

«Хтивий дедусь»

Джейсон, молодий перспективний юрист, знаходиться на порозі самого хвилюючого моменту в житті – весілля з донькою свого боса, яка відкриє йому неймовірні перспективи кар’єрного росту. На прохання свого діда Діка, відставного генерала з легким характером і буйною фантазією, він погоджується супроводити його до Флориди. Яке ж було здивування Джейсона, коли на пропозицію симпатичних дівчат відправитися з ними в Дайтоні, розпусний дідуган, абсолютно не роздумуючи, відповів згодою. І поки схвильована наречена, вибився з сил, готується до урочистого одруження, наш герой мчить разом з веселою дідом назустріч неймовірним весняним пригод.

Мелодрами

«Готель «Гранд Будапешт»

Мустафа – звичайний молодий хлопець, якому пощастило влаштуватися на посаду портьє в один з найзнаменитіших готелів Європи «Гранд Будапешт». Він давно мріяв про таку престижну роботу, але зовсім не очікував того, що йому належить тут пережити. Прийшовши на роботу, він став стажуватися у консьєржа мсьє Густава, заради якого сюди і приїжджало більшість відвідувачів. Одного разу в готель приїхала і літня мадам М, яка після проведеної ночі з консьєржем, вирішила заповідати йому дорогу картину епохи Відродження. Однак незабаром стареньку знаходять убитої, а головним підозрюваним у скоєнні злочину стає мсьє Густав. Тепер його єдиною надією на порятунок стає Мустафа, який починає власне розслідування, з метою довести невинність свого наставника …

«Близькість»

Молода пара Ден і Еліс на перший погляд здається абсолютно щасливою і безтурботною. Насправді, у них є серйозні проблеми. Еліс хоче уваги, любові і турботи, а Ден не проти у вільний час пофліртувати зі своєю давньою знайомою, талановитим фотографом Анною. Анна відкидає залицяння Дена, але так як вона сама в нього закохана, це тільки питання часу, коли ж молоді люди піддадуться пристрасті. Незабаром у Анни з’являється бойфренд Ларрі, який за випадковим збігом обставин знайомиться з Еліс, і між ними теж пробігає іскра …

«Екзотичне весілля»

Ліндсі і Френк летять на весілля. Вона – свого колишнього, він – зведеного брата. І річ у тому, що Ліндсі і Френк, м’яко кажучи, не подобаються одне одному. Звісно, проведений разом час у літаку, готелі та на весіллі покаже їм, що вони помилялися. Актори Кіану Рівз і Вайнона Райдер після довгих років у бойовиках, драмах і трилерах несподівано повертаються у романтичну комедію. Що у них вийшло?

Екшн

«Бондіана»

Через коронавірус у світі на цілих півроку перенесли прем’єру нового 25-го фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Тому ми пропонуємо передивитися усі інші частини легендарної Бондіани. Зараз уже, мабуть, мало хто згадає усіх кіношних Джеймсів Бондів. Але варто пам’ятати, що не Деніелом Крейгом єдиним будувався образ легендарного британського шпигуна. За 58 років франшиза Бонда встигла змінити цілих шість агентів 007: Шон Коннері (1962–1967; 1971), Джордж Лезенбі (1969),Роджер Мур (1973–1985), Тімоті Далтон (1987–1989), Пірс Броснан (1995–2002) та Деніел Крейг (2006-дотепер). Зважся на челендж та подивися усі фільми про Бонда. Отак не помітиш і карантин закінчиться.

«Люди в чорному»

Вони – найбільший секрет Землі. Вони працюють на неофіційне урядове агентство, що регулює діяльність інопланетян на Землі. Вони – це краща, остання і єдина лінія захисту Землі від покидьків всесвіту. Їх робота секретна, їх зброя досконала, їм немає рівних, вони не залишають слідів. Вони – це Люди в чорному.

«Погані хлопці назавжди»

Колишні друзі-детективи Бернет та Лоурі вже давно не працюють разом. Бернет посварився з напарником та пішов з поліції, щоб бути приватним детективом. Їм доведеться знову стати напарниками, щоб впоратися з албанським найманцем, який прагне помститися за смерть брата.

Читай також:

Топ-5 фільмів про блондинок: Не тільки комедії!

Серіали 2020: що подивитися в березні