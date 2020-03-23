Емілі Ратаковскі топлес показала, чим займається на карантині. Гаряче фото!

Американська модель і не думає сумувати в самоізоляції

Через загрозу коронавірусу багато країн, включаючи Україну, оголосили про карантин. А це заборона масових заходів від 200 осіб, віддалена робота, обмеження у роботі громадського транспорту, закладів харчування та ТРЦ. Щоб зменшити ризик зараження, людям рекомендують обмежити контакти з оточуючими та не виходити з дому без крайньої необхідності. У зв’язку з цим виникає цілком логічне запитання: «Чим же зайняти себе під час самоізоляції?» Одна з найбільш очевидних відповідей – з головою зануритися у світ кіно. Які фільми та серіали подивитися на карантині, дивися у добірках Нового каналу!

Ще один непоганий варіант запропонувала американська модель Емілі Ратаковскі. Зірка опублікувала в Instagram фото топлес, яке за лічені години набрало більше мільйона лайків. Шанувальники 28-річної Емілі Ратаковскі залишилися у захваті від її нової публікації. Вони засипали сторінку моделі компліментами та подякували за те, що вона підкинула їм ідею, чим зайняти себе під час карантину: «Емілі, ти красуня! Тепер знаю, чим зайняти себе в ізоляції. Буду вчитися позувати, як Емілі Ратаковскі!», «Новий челендж для карантину: спробуй зробити фото гарячіше, ніж у Емілі Ратаковскі».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 22 Мар 2020 в 12:47 PDT

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