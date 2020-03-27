Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКакой мальчик! Бенедикт Кабербэтч показал фото с юности

Какой мальчик! Бенедикт Кабербэтч показал фото с юности

Шокирующее, но артист почти не изменился

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса, показал, каким был в юности.

Фото молодого актера появилось в сети недавно. Его опубликовал один из крупнейших фан-аккаунтов Бенедикта Камбербэтча в Facebook.

«Очень молодой Камбербэтч», – подписали фото фанаты.

Когда именно было сделано фото – неизвестно. Но Камбербэтч выглядит на нем подростком. Интересно, сколько же лет актеру на архивном снимке. Стоит отметить, что он почти не изменился.

Фото: Getty Images

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