Новый каналG.spaceШОУМАНИЯОжиданиеVSРеальность: alyona alyona станцевала pole dance на торшере

ОжиданиеVSРеальность: alyona alyona станцевала pole dance на торшере

Артистка решила развеселить своих подписчиков

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona опубликовала новое развлекательное видео в своем Instagram. Ролик вышел в формате «ОжиданиеVSРеальность». В нем реперша показала, как танцует эротические танцы на импровизированном пилоне.

На первом видео девушка с формами танцует в полузатемненной комнате на реальном пилоне, показывая сложные трюки. С первого взгляда кажется, что это и есть alyona alyona. Но когда начинается вторая часть, становится понятно, что это была не она. Сама же артистка шутливо попыталась использовать в качестве пилона торшер, но он упал.

«Лайк якшо подумав, шо то я», – подписала видео alyona alyona.

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alyona.alyona.official

alyona alyona всегда отличалась хорошим чувством юмора и самоиронией. Свой контент в Instagram она всегда строит открытость и шутках над самой собой.

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