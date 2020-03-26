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26 марта
Вот это голос! Дочь Кортни Кокс заворожила своим вокалом соцсети. Видео
Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс выложила в Instagram видео, которое всколыхнуло ее подписчиков. Этот пост посмотрело более 3 миллионов людей.
А все дело в том, что Кортни опубликовала сенсацию. Мало кто знал, что 15-ти летняя дочь звезды – красавица Коко, обладает таким тонким и красивым голосом. Девушка исполнила песню «Burn» из мюзикла «Гамильтон», а Кортни подыграла ей на фортепиано. Давайте послушаем:
Кортни часто устраивает домашние концерты и делится некоторыми видео на своей страничке в соцсетях. Вот еще один музыкальный кавер от Коко, которым поделилась ее звездная мама.
Похоже, что эту талантливую девушку ждет звездное будущее. Еще бы с такой музыкальной мамой и одаренной крестной Дженнифер Энистон.
Фото – @courteneycoxofficial
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