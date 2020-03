Коронавирус ударил по пприбыльному бизнесу сестер

Самые успешные представительницы семейства Кардашьян-Дженнер Ким и Кайли приостанавливают производство косметики своих косметических брендов из-за коронавируса. Об этом стало известно из официальных страниц брендов в Twitter.

The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. 🙏🏽 pic.twitter.com/huihZYgFU1

«Здравоохранение и безопасность нашего общества – наш главный приоритет. Спасибо за терпение и понимание », – говорится в сообщении.

Как долго продлится перерыв в производстве брендов Kylie Cosmetics и KKW Beauty – неизвестно. Все зависит от того, сколько продлится карантин. При этом Ким Кардашьян и Кайли Дженнер имеют положительную новость для фанатов их косметики. Они не закрывают сайты брендов и с соблюдением всех мер предосторожности продолжают доставлять продукцию пока она есть в наличии.

hi guys, just wanted to let you know that the fulfillment center we use for @kylieskin remains open and is following all health and safety precautions. We will continue to ship orders from https://t.co/SmULSodZLv pic.twitter.com/lDxgPyz9I4

— Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020