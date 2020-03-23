Новина про коронавірус сколихнула усю планету. Зараз усі країни світу намагаються зупинити поширення вірусу за допомогою превентивних засобів профілактики. Найголовніше, що потрібно знати про коронавірус, – він не циркулює у повітрі, а передається від людини до людини. Тому потрібно дотримуватися певних заходів профілактики, щоб зменшити ризик зараження. Міністерство охорони здоров’я України рекомендує наступне:

1.#залишайсявдома. З 12 березня в Україні почав діяти карантин. Українців закликають за можливості залишатися вдома та не збиратися великими групами людей. Зокрема, до 3 квітня призупинено навчання в освітніх закладах України. Також для запобігання поширенню коронавірусу з 17 березня держава закриє всі пасажирські авіасполучення і кордони.

Які симптоми у коронавірусу? Будь напоготові

2.Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки температури та кашель. Оскільки вірус є тільки у краплях, які видихає людина під час кашлю та чхання, потрібно зберігати відстань не менше 1,5 метрів. Вірус не здатний переміщатися на далекі відстані, тому заразитися навіть від носія вірусу не можна, якщо знаходитися на відстані.

3.Використовуйте медичні маски правильно. Зараження коронавірусом відбувається через слизові оболонки. Тому маска повинна щільно прилягати до обличчя, прикривати ніс, рот та підборіддя.

4.Ретельно мийте руки з милом протягом 20 секунд. Дезінфікуйте їх за допомогою засобів на основі спирту. Не торкайтеся руками очей, носа та рота.

5.Уникайте контакту із продуктами тваринництва, свійськими чи дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. Після контакту з тваринами ретельно мийте руки. А під час приготування м’яса ретельно обробляйте його за допомогою високих температур.

6. Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям. Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму допоможуть краще протистояти вірусу.

Пам’ятай, що дотримання простих правил є надзвичайно важливим у період карантину! Піклуйся про своє здоров’я!

Фото: IStock, МОЗ