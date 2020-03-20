

Артистка запрошує на нього «всіх, хто залишається вдома»

Через пандемію коронавірусу увесь світ зараз підтримує ініціативу #залишайсявдома. Селебріті також самоізолюються, щоб зменшити ризик зараження. Але залишатися без активностей вони не збираються. По всьому світу артисти влаштовують онлайн-концерти у своїх соціальних мережах, щоб підтримати людей та подарувати гарний настрій.

Українська співачка Настя Каменських, яку у світі латиноамерисканської музики знають під псевдонімом NK, теж вирішила провести свій онлайн-концерт.

– Зараз дуже важливо бути оптимістом і налаштуватися на позитивну хвилю, важливо зберігати спокій і бути усвідомленим. Якщо у вас тут виникли складнощі, налаштуватися допоможе музика. Я вирішила зробити цю п’ятницю особливою для всіх, хто залишається вдома, і подарувати вам гарний настрій і свої пісні, – поділилася Настя Каменських.

Вже цієї п’ятниці, 20 березня, о 19:00 Настя Каменських вийде у прямий ефір у своєму Instagram. Під час концерту наживо прозвучать треки в спеціальній музичній обробці.

– До заходу обов’язково підготуйте чашку ароматного чаю, а може і келих вина, затишний плед і гарний настрій, – додала артистка.

Заходьте в Instagram Насті Каменських, щоб підняти собі настрій та потанцювати під запальні латиноамериканські ритми NK!

Читай також:

Музика без меж: Джамала влаштує онлайн-концерт!

O.TORVALD заграють безпечний концерт: Дивись виступ онлайн!