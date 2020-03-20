Правителька Великої Британії прагне убезпечити себе від коронавірусу

Королева Єлизавета II вирішила самоізолюватися через поширення пандемії корановірусу. Монархиня разом з чоловіком принцом Філліпом покинула Лондон і відбула на карантин у Віндзор до 12 квітня. Про це стало відомо з офіційної заяви Букінгемського палацу в Instagram.

У такий непростий для усього світу час королева Єлизавета ІІ нагадала про важливість змінити звичний спосіб життя заради захисту вразливих перед недугою. Вважається, що до групи ризику захворіти на коронавірус відносяться люди літнього віку. А 93-річна королева Єлизавета ІІ та 98-річний принц Вільям потрапляють у цю категорію. Також правителька закликала знайти новий спосіб зв’язку з рідними і близькими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram theroyalfamily 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Ми надзвичайно вдячні нашим досвідченим ученим, практикуючим лікарям, працівникам екстрених і громадських служб, але зараз, як ніколи в недавньому минулому, ми всі повинні проявити себе як особистості – сьогодні, в найближчі дні, тижні і місяці. Багато з нас повинні будуть знайти нові способи підтримувати зв’язок один з одним і переконуватися, що близькі люди знаходяться в безпеці. Я впевнена, що ми впораємося з цим завданням. А ви можете бути впевнені, що моя сім’я і я готові зіграти в цьому свою роль», – йдеться у королівському зверненні.

На період карантину всі офіційні заходи та публічні виходи королівської сім’ї скасовані. Скоріше за все, найближчими днями Лондон закриють на карантин.

Фото: Getty Images

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