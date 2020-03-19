Українська співачка Джамала не може залишатися без музики навіть на час карантину. Саме тому артистка вирішила влаштувати онлайн-концерт, як і деякі світові та українські зірки.

Про те, що Джамала невдовзі порадує своїх підписників в Instagram чуттєвим онлайн-концертом, вона повідомила за допомогою каверу. Артистка опублікувала відео, у якому виконала хіт Біллі Айліш No Time To Die. Він став саундтреком до 25-ої частини Бондіани, прем’єру якої перенесли через пандемію коронавірусу. Разом з гітаристами та піаністом на відстані Джа записала кавер прямісінько у себе вдома.

«Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. No Time to Die, друзі! Все буде добре», – підписала чуттєве відео співачка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jamalajaaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Також Джамала запросила усіх прихильників своєї творчості на онлайн-концерт, який вона проведе вже 24 березня о 19:00. Флешмоб онлайн-концертів артистка перейняла у солістки гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Саме вона одна з перших українських зірок провела онлайн-концерт в Instagram. Також фронтвумен передала інціативу і Тіні Кароль.

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