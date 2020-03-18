O.TORVALD заграють безпечний концерт: Дивись виступ онлайн!

Український гурт, який відмінив всі виступи у березні через карантин, дасть повноцінний концерт зі студії.

– П’ятниця – час концертів. Ми більш за все на світі любимо грати наживо. 20 березня ми вирішили влаштувати абсолютно безпечний online концерт для всіх наших людей зі всього світу. Справжня вечірка. Голосно, драйвово, в повний звук. В перервах між треками спілкуємось і п‘єм! Готуйте потужні аудіо системи, проплатіть Інтернет і запасіться алкоголем! Ми не користуємось громадськимтранспортом дорогою на студію. На студії будуть лише учасники групи. Всі заходи безпеки будуть дотримані – саме так у соціальних мережах анонсували виступ O.TORVALD.

Гурт заграє нові пісні з альбому «Diller Kaifu», а також згадає минулі альбоми. У перервах між виступом у глядачів буде можливість поставити запитання учасникам гурту та виграти офіційний мерч.

– Нам всім потрібно зрозуміти одне: саме від кожного з нас залежить боротьба з розповсюдженням вірусу. Терпіти, економити і лишатися вдома – наша зброя проти нього. Але також для кожного важлива підтримка і самореалізація в такий час. Ми спробуємо заграти концерт для всіх наших людей з домашньої студії. Поговорити, випити. Потусуватися «online». Приєднуйтесь, – прокоментував Женя Галич.

Почуй це наживо! Дивитися концерт можна на офіційному сайті гурту otorvald.ua

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