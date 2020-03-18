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Чи поїде “GO_A” на “Євробачення” наступного року? Є відповідь!

Сьогодні стало відомо, що “Євробачення-2020” через світову пандемію коронавірусу скасовується. І у повітрі повисло питання, що буде із представниками, яких українці вибрали на Національному відборі, гуртом “GO_A”. Надвечір у офіційному Instagram колективу з’явилась відповіть: музиканти поїдуть на “Євробачення” у 2021 році.

Нацвідбір не проводитиметься наступного року, і “GO_A” автоматично лишаються представниками України на “Євробаченні”, яке, до речі, як вже відомо у 2021 році відбудеться у Роттердамі.

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Привіт, друзі! ⠀ Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. ⠀ Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021 року. ⠀ Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. Про це зазначено на офіційній сторінці Євробачення в Україні @suspilne.eurovision ⠀ Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! ⠀ Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується – обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. ⠀ Любими вас! Ваші Go_A

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Цікаво, чи будуть музиканти змінювати пісню, адже за рік більшість фанів гурту у Європі встигни заслушати “Солов’я” до дір. Тож цілком можливо, що пісню всі країни будуть змінювати. Але це теж викликає багато питань… Тож слідкуємо за новинами і тримаємо кулачки, щоб карантин скоріше закінчився, все стало на свої місця, а гурт “GO_A” порадував нас хорошими новинами!

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