Сьогодні стало відомо, що “Євробачення-2020” через світову пандемію коронавірусу скасовується. І у повітрі повисло питання, що буде із представниками, яких українці вибрали на Національному відборі, гуртом “GO_A”. Надвечір у офіційному Instagram колективу з’явилась відповіть: музиканти поїдуть на “Євробачення” у 2021 році.

Нацвідбір не проводитиметься наступного року, і “GO_A” автоматично лишаються представниками України на “Євробаченні”, яке, до речі, як вже відомо у 2021 році відбудеться у Роттердамі.

Цікаво, чи будуть музиканти змінювати пісню, адже за рік більшість фанів гурту у Європі встигни заслушати “Солов’я” до дір. Тож цілком можливо, що пісню всі країни будуть змінювати. Але це теж викликає багато питань… Тож слідкуємо за новинами і тримаємо кулачки, щоб карантин скоріше закінчився, все стало на свої місця, а гурт “GO_A” порадував нас хорошими новинами!

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