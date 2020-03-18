Селебріті не може всидіти без діла на карантині

Співачка та акторка Дженніфер Лопес опублікувала серію звабливих знімків у своєму Instagram. Таким чином зірка вирішила поділитися тим, що у продаж надійшла її нова взуттєва колекція The Camuto Group.

«Я вдома. Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Ось трохи того, що, можливо, прикрасить ваш день… Пишаюся запуском своєї нової колекції взуття», – підписала серію з трьох знімків Джей Ло.

Не знаємо, на що розраховувала Дженніфер Лопес, коли вирішила оголити свої підтягнуті ніжки у рекламній кампанії, але від фото не можна відірвати очей. Звичайно, на взуття звертаєш увагу не в першу чергу. Але коли надивишся на спортивні ноги співачки, взуття все ж потрапляє у поле зору. На трьох нових знімках Дженніфер рекламує помаранчеві туфлі на високій шнурівці, мюли зі стразами на шпильках, а також леопардові човники.

Під час створення цієї колекції Дженніфер надихалася різними містами: Нью-Йорком, Лос-Анджелесом і Маямі. Колекція взуття від Джей Ло вийшла досить бюджетною. Туфлі від зірки можна придбати у ціновому діапазоні від 59 до 189 доларів.

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