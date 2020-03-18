Селебрити не может усидеть без дела на карантине

Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала серию соблазнительных снимков в своем Instagram. Таким образом звезда решила поделиться тем, что в продажу поступила ее новая коллекция обуви The Camuto Group.

«Я дома. Надеюсь, что вы все в безопасности. Вот немного того, что, возможно, украсит ваш день … Горжусь запуском своей новой коллекции обуви», – подписала серию из трех снимков Джей Ло.

Мы не знаем, на что рассчитывала Дженнифер Лопес, когда решила обнажить свои подтянутые ножки в рекламной кампании, но от фото нельзя оторвать глаз. Конечно, на обувь обращаешь внимание не в первую очередь. Но когда насмотришься на спортивные ноги певицы, обувь все же попадает в поле зрения. На трех новых снимках Дженнифер рекламирует оранжевые туфли на высокой шнуровке, мюлы со стразами на шпильках, а также леопардовые лодочки.

При создании этой коллекции Дженнифер вдохновлялась различными городами: Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Майами. Коллекция обуви от Джей Ло вышла достаточно бюджетной. Туфли от звезды можно приобрести в ценовом диапазоне от 59 до 189 долларов.

Читай также:

MÉLOVIN запустил #ExpectationsChallenge на саундтрек сериала «Новенька»

«Евровидение – 2020» официально отменили. Подробности