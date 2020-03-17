«Евровидение-2020»: из-за коронавируса отменили съемки визиток

Сам конкурс пока переносить не планируют

Нидерланды, которые в этом году принимают «Евровидение», отменили съемки визиток стран-участниц.

Обычно, короткие видео, которые показывают перед выходом конкурсанта на сцену, записывают в стране-хозяине или дома. В этом году видеовизитку всех стран-участниц планировали снять в Нидерландах. Но из-за закрытия границ и остановки авиасообщения из-за коронавируса от идеи решили отказаться. Первыми запись визиток отменили Израиль и Литва.

Также Нидерланды отменили традиционный ежегодный концерт участников «Евровидения». Об окончательном решении сообщил мэр города Роттердам Ахмед Абуталеб.

В общем подготовка к «Евровидению-2020» идет по плану. Сцену начнут строить 5-6 апреля.

Напомним, что «Евровидение-2020» состоится 12,14 и 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Украину на песенном конкурсе будет представлять группа GO_A с украиноязычной песней «Соловей».

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