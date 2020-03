Прогноз букмекеров на «Евровидение-2020»: кто выиграет конкурс?

До «Евровидения-2020», которое пройдет в Нидерландах 12, 14 и 16 мая, остается все меньше времени. Страны продолжают определяться со своими представителями на песенный конкурс. И по мере появления новых имен и песен букмекеры составляют свои прогнозы.

Так, обновленные рейтинги букмекеров на финал «Евровидения-2020» уже опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

В топ-5 стран сейчас зачисляют Россию и группу Little Big, на четвертом месте – Швейцария, третье место займет Исландия с песней Think about things, серебро конкурса предсказывают Литве и группе The Roop. А вот победу, считают букмекеры, получит Болгария. В этом году страну представляет певица Victoria с песней Tears Getting Sober.

Victoria – Tears Getting Sober: смотрите видео онлайн



Украине же отводят до 28 место в турнирной таблице. С момента последних прогнозов наша страна сдала одну позицию. Напомним, что от Украины на «Евровидение-2020» поедет группа Go_A с украиноязычной песней «Соловей».

