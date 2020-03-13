Евровидение-2020: Поклонник «GO_A» выиграл большую сумму, поставив на победу группы

Сейчас украинским представителям на «Евровидении 2020» коллективу «GO_A» букмекеры пророчат аж 28 место! Но музыканты не расстраиваются, ведь на финале Нацотбора те же букмекеры уверяли, что группа займет последнее место.

Чем всё закончилось вы знаете – ребята собрали максимум голосов зрителей и жюри Национального отбора, и в мае поедут представлять Украину в Роттердаме на песенном конкурсе с песней «Соловей». Так что ставки букмекеров отнюдь не всегда «играют»!

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band) 8 Мар 2020 в 3:57 PDT

Солистка «GO_A» Катя Павленко рассказала, что одному из поклонников группы низкие ставки букмекеров во время Нацотбора на «Евровидение-2020», наоборот, сыграли очень на руку! Он поставил на победу «GO_A» и сорвал куш:

– Один знакомый поставил на нашу победу в Национальном отборе 250 грн и выиграл в итоге 19 000 грн! Это была его первая ставка в жизни, кстати, – со смехом делиться Катя.

Так что ставки букмекеров – это лишь предположения, которые вполне могут оказаться ошибочными. Тем более, наблюдая за тем, как рейтинг лидеров в букмекерской таблице меняется каждый час, рано вообще говорить что-то о финальных ставках!

Так что держим кулачки за «GO_A», следим за новостями Тараса и Кати, и готовимся поддерживать наших музыкантов 12 мая на первом полуфинале «Евровидения-2020».

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