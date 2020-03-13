Киев продолжает привлекать видемейкеров своими крутыми локациями. Coldplay тоже не устояли. Британская группа сняла клип на песню Trouble In Town в столице Украины!

Trouble In Town – песня-антиутопия из восьмого студийного альбома Everyday Life. В кадре – будни жителей неблагополучного района: страх, побег от полицейского и телевизионные политические марафоны, которые заканчиваются дракой.

Над видео Trouble In Town работала ирландская режиссер Айофи МакАрдл и украинская продакш-компания Radioaktive Film. Да, это те самые украинцы, создавшие спецэффекты к работе Coldplay Up&Up.

Coldplay – Trouble In Town:

В клипе Trouble In Town можно узнать много киевских пейзажей – улицы Подола, местные магазины “у дома”, площадь Победы, гостиницы, новые ЖК, эстакады и популярный среди граффитчиков подземный переход возле метро Днепр.

Так благодаря Coldplay наш Подол перевоплотился в гангста-райончик.

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