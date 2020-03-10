Группа The HARDKISS анонсировала грандиозное шоу. Билеты в продаже

The HARDKISS празднует десятилетие группы и приглашает фанатов на майский рейв в НСК «Олимпийский». Концерт состоится в следующем, 2021 году, 29 мая в 20:00

– В это сложно поверить, но в следующем году The HARDKISS исполняется десять лет, — рассказывает Юлия Санина. — Уже десять лет песни группы помогают пережить трудности, сопровождают радости и успехи, просто вдохновляют и дают силы. Как же часто мы слышим такие истории от слушателей. Все эти саундтреки прозвучат через год на НСК «Олимпийский». Мы объединим всех своих друзей с такими разными историями. Тех, кто любит драйвовый Hard и тех, кто обожает нежный Kiss.

Концерт «Десять» пройдет в День Киева, 29 мая. Режиссерами шоу стали TRI.Direction, которые работали над концертами группы «Залізна ластівка» и «Акустика».

– Хочу отметить, музыка останется самым важным элементом шоу, — рассказывает Вал Бебко. — Мы обязательно сыграем песни из нового альбома, над которым сейчас работаем. Но главный акцент сделаем на песнях, которые уже стали хитами, полюбились слушателям за десять лет.

К слову, в феврале группа начала сотрудничество со Всемирным фондом природы WWF Украина и в этом году поддерживает природоохранную программу фонда ВІЛЬНІ РІЧКИ. LET IT FLOW! Покупая билет на шоу «Десять», слушатели имеют возможность сделать благотворительный взнос для реализации программы.

Цены на билеты стартуют от 290 грн .

Фото: Андрей Максимов

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