В сети появилось новое видео alyona alyona на песню «Go!», которая стала саундтреком к спортивной драме «Пульс»

Украинский кинематограф в последние годы развивается так же динамично, как и музыка. В синергии двух индустрий рождаются прекрасные саундтреки, а украинские артисты учатся новому качеству – писать не только хиты, но и пронзительные композиции, которые точно передают суть истории фильма.

В числе тех, кто успел освоить новое направление – звезда хип-хоп сцены alyona alyona. Так, совсем недавно Алена написала заглавную песню к фильму «Вiддана», которую исполнили Юля Санина из The Hardkiss и Тина Кароль.

Уже 19 марта на экраны выходит спортивная драма «Пульс». На этот раз Алена не только написала, но и сама же исполнила лид-композицию, которая получила название «Go». К работе над фильмом ее привлек режиссер Сергей Чеботаренко.

История картины оказалась близка Алене. Она во многом отражает ее собственный жизненный путь:

– Иногда жизнь ставит тебе подножку. Кажется, все играют против тебя, да еще и не по правилам и именно те, от кого ждешь поддержки, отворачиваются. Руки опускаются… В такие моменты приходит понимание, что у тебя есть только ты, и ты создаешь свои собственные правила, которые позволяют тебе играть как хочешь и делать то, что нравится.

В поддержку сингла выходит и видео, в котором показаны новые кадры из фильма. «Пульс» основан на реальной истории украинской олимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

Стоит также напомнить, что недавно состоялся релиз официального трейлера к фильму. Саундтреком к нему стала песня «Якби я була не я» из дебютного альбома alyona alyona под названием «Пушка».

В тему:

Леди Гага нашла нового парня. Его бывшая написала об этом в The New York Times

«Евровидение-2020»: список участников от всех стран (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Тест. Какая ты песня Верки Сердючки?

Jerry Heil о страхе первого секса: «Что со мной не так?»