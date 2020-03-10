Недавно Артём первым среди украинских артистов провёл масштабную концептуальную фотосессию со своими фанами.

Примечательно, что это была не обычная фотосессия в формате «Прийти сделай селфи со звездой». Артем устроил для фанов интересную тематическую съемку, в которой у каждого было своя роль.

Напомним, что артист переехал из Харькова в Киев ровно три года назад и считает украинскую столицу своим вторым домом. Здесь он встретил людей, с которыми работает над новой музыкой, которыми он вдохновляется и для которых еще больше хочет творить. Он говорит, что Киев вдохновляет на единство, поэтому после релиза сингла и съемок клипа на трек «Дом» он устроил фотосессию с сотней своих поклонников из разных городов и стран.





Video: Артем Пивоваров устроил тематическую фотосессию с фанами Недавно Артём первым среди украинских артистов провёл масштабную концептуальную фотосессию со своими фанами.

Получилось очень тепло! Мало кто из артистов способен так близко подпустить своих слушателей и сделать их частью своей жизни!

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