Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, снялась для мартовского номера мужского глянца XXL.

Обложку свежего выпуска артистка опубликовала в своем Instagram. На снимке Каменских появилась в дерзком и обольстительном образе. Одета она в длинную черную юбку со смелым разрезом до талии и откровенным топом из металлических колец.

«Весна – это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений », – подписала свой пост Настя Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kamenskux 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Кроме обложки, в весеннем номере XXL появились и другие откровенные и соблазнительные фото Насти Каменских. Несмотря на то, что на снимках Каменских не появилась обнаженной, редакция журнала назвала фотосет эротическим:

«Новый номер мужского журнала XXL по-настоящему весенний. Во многом благодаря волшебной NK | Насте Каменских. Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку и стала героиней главной эротической фотосессии», – описал NK XXL Ukraine.

Фото: XXL

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