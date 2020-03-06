KAZKA провела первое шоу NIRVANA во Дворце Спорта

4 марта в столичном Дворце Спорта состоялся большой сольный концерт NIRVANA украинской группы KAZKA. Всего за три года музыкантам удалось получить любовь слушателей и мировое признание, что позволило собрать такой большую концертную площадку.

– Мы так долго шли к этому дню, так много работали и готовились. Но все это осталось за кулисами, – поделилась эмоциями солистка Саша Зарицкая. – Как только я оказалась на сцене, почувствовала себя абсолютно счастливой и насладилась выступлением на все сто процентов. Спасибо режиссеру шоу Анатолию Ерохину, балету, музыкантам, всей огромной команде, благодаря которой этот день стал возможным. Вы невероятные! Спасибо Гийому, который приехал в Киев, чтобы вместе с нами представить совместный трек, один из самых любимых моих треков KAZKA. И, конечно, спасибо Юрию Никитину, нашему продюсеру и наставнику, и команде MAMAMUSIC. Я в восторге от вечера. Надеюсь, вы тоже!

На сцене Дворца Спорта KAZKA спела песни со своего второго студийного альбома NIRVANA, порвала зал легендарными «Свята» и «Плакала», а также презентовала новый трек BABY I’M OK. Его группа создала вместе со специальным гостем шоу из Швейцарии KADEBOSTANY. Клип на эту песню KAZKA представляет в конце марта.

– Я счастлив, что сегодня имел возможность стать частью крутого концерта. Я очень уважаю творчество KAZKA и болею за них, как за близких друзей. Сегодня – точно их день! Еще один повод для радости – мы наконец представили новую совместную песню, которая, я уверен, понравится не только украинскому слушателю, но и пополнит плейлисты по всему миру, – делится своими впечатлениями Гийом из группы KADEBOSTANY.

Звездными гостями, которые пришли послушать KAZKA на шоу NIRVANA, стали Андрей Данилко, группа НеАнгелы, Злата Огневич, Валерий Харчишин, Анатолий Анатолич, Иван Фролов, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Монро, Джерри Хейл, Роза Аль-Намри и многие другие.

KAZKA – настоящий музыкальный феномен, первый украиноязычная группа, которая попала в ТОП-10 GlobalShazam. Песня «Плакала» вошла в ТОП-20 лучших песен Украине за последние 20 лет и была признана лучшей песней в более чем 10 странах Восточной Европы, которую сегодня посмотрели более 400 тысяч, стала абсолютным рекордсменом среди украинских артистов по количеству просмотров и попала в ТОП -100 лучших клипов мира на YouTube.

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