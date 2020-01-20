Певица продолжает радовать поклонников пляжными фото из отпуска

Потап и Настя Каменских наслаждаются зимними каникулами в солнечной Мексике. Но про поклонников не забывают ни на минуту! Артисты часто публикуют в своих социальных сетях фото с отдыха, собирая лайки и комплименты. Пара много времени проводит на пляже, гуляет и катается на велосипедах.

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Конечно же, самый большой интерес у публики вызывают пляжные фото! Каменских отлично это знает, и умело пользуется. На днях она опубликовала в Instagram новое горячее фото. На нем артистка позирует в соблазнительном черном бикини и улыбается «во все 32».

«Каждый новый день – это новые возможности! – написала Настя Каменских под фото. – Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее – так и будет 🙏🏻

Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики».

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Новое фото Каменских в купальнике набрало уже более 200 000 лайков. В комментариях под постом поклонники певицы оставили сотни хвалебных комментариев. Они отметили, что за последние несколько месяцев Настя сильно похудела, и выглядит роскошно.

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Кстати, Настя Каменских порадовала поклонников не только пляжными фото из Мексики. На своей Instagram-странице певица анонсировала выход нового зажигательного сингла Miami. Трек создан в коллаборации с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинцем Джейкобом Форевером (Jacob Forever) и молодым доминиканским певцом Джесси Франком (Jessy Frank). Премьера сингла Miami состоится в пятницу, 24 января.

Фото: @kamenskux