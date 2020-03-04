И пока у нас только начинаются теплые деньки, сестры семейства Кардашьян-Дженнер на полную отдыхают в солнечных странах. На этот раз вместе отдохнуть решили Кайли и Кендалл Дженнер. Для отпуска и ретрита девушки выбрали Багамы.

Первый день на отдыхе Кайли и Кендалл Дженнер решили зафиксировать на фото и поделиться им со своими подписчиками. Девушки устроили горячую фотосессию в одинаковых купальниках, которые подчеркнули их аппетитные формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kyliejenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Общим фото с сестрой-моделью поделилась в своем Instagram бизнесвумен Кайли Дженнер. Она запостила три снимка в парных желтых купальных с одинаковым принтом. Подписала его инста-звезда так: «День 1». Видно, что фигуры двух сестер значительно отличаются: у Кендалл более худощавая модельная, а у Кайли – с выраженными аппетитными ягодицами. Обе красавицы выглядят невероятно. Похоже, что подписчиков сестер ждет еще много горячих фотографий.

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