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Битва горячих секси-образов: Кайли Дженнер VS Кендалл Дженнер (ФОТО)
И пока у нас только начинаются теплые деньки, сестры семейства Кардашьян-Дженнер на полную отдыхают в солнечных странах. На этот раз вместе отдохнуть решили Кайли и Кендалл Дженнер. Для отпуска и ретрита девушки выбрали Багамы.
Первый день на отдыхе Кайли и Кендалл Дженнер решили зафиксировать на фото и поделиться им со своими подписчиками. Девушки устроили горячую фотосессию в одинаковых купальниках, которые подчеркнули их аппетитные формы.
Общим фото с сестрой-моделью поделилась в своем Instagram бизнесвумен Кайли Дженнер. Она запостила три снимка в парных желтых купальных с одинаковым принтом. Подписала его инста-звезда так: «День 1». Видно, что фигуры двух сестер значительно отличаются: у Кендалл более худощавая модельная, а у Кайли – с выраженными аппетитными ягодицами. Обе красавицы выглядят невероятно. Похоже, что подписчиков сестер ждет еще много горячих фотографий.