Самая молодая миллиардерша эвер собирается почтить свою персоналити

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер планирует открыть собственный музей. Посвятить его она собирается самой себе. Об этом стало известно, когда компания 22-летней миллиардерши зарегистрировала две новые торговые марки в Бюро по патентам и товарным знакам США – «Kylie Kon» и «Kylie Museum».

Как указано в описании «Kylie Museum», там будут проходить выставки, экскурсии и интерактивные мероприятия, включая семинары и уроки красоты. Какой именно будет экспозиция музея Кайли, пока неизвестно. Но такая затея еще раз подтверждает могущество и влияние Кайли Дженнер как инфлюенсера.

Создать собственный музей может показаться безумной идеей, но Кайли Дженнер не единственная знаменитость, которая планирует проводит семинары и встречи со своими фанатами. Например, раньше Гвинет Пэлтроу и ее «компания здоровья» Goop организовывала конференцию в Сан-Франциско. Интересно, сколько же будет стоить билет в музей Кайли и что там покажут.

Фото: Getty Images

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