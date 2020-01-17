Люблю себя: Кайли Дженнер откроет музей в свою честь
Самая молодая миллиардерша эвер собирается почтить свою персоналити
Американская бизнесвумен Кайли Дженнер планирует открыть собственный музей. Посвятить его она собирается самой себе. Об этом стало известно, когда компания 22-летней миллиардерши зарегистрировала две новые торговые марки в Бюро по патентам и товарным знакам США – «Kylie Kon» и «Kylie Museum».
Как указано в описании «Kylie Museum», там будут проходить выставки, экскурсии и интерактивные мероприятия, включая семинары и уроки красоты. Какой именно будет экспозиция музея Кайли, пока неизвестно. Но такая затея еще раз подтверждает могущество и влияние Кайли Дженнер как инфлюенсера.
Создать собственный музей может показаться безумной идеей, но Кайли Дженнер не единственная знаменитость, которая планирует проводит семинары и встречи со своими фанатами. Например, раньше Гвинет Пэлтроу и ее «компания здоровья» Goop организовывала конференцию в Сан-Франциско. Интересно, сколько же будет стоить билет в музей Кайли и что там покажут.
Фото: Getty Images
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