Новый каналG.spaceШОУМАНИЯОчень горячая Кайли Дженнер в откровенной фотосессии

Очень горячая Кайли Дженнер в откровенной фотосессии

В своем Instagram модель поделилась снимками, на которых она позирует в одном белье

Кайли Дженнер нередко балует фанов откровенными снимками: 22-летняя блогер большая любительница похвастаться своими формами. И неудивительно: тонкая талия, длинные ноги, пышные бедра и большая грудь – фигура Кайли почти, как у Барби!

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Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

В новой фотосессии Кайли в кадре в полупрозрачном белье, обвитая толстым розовым канатом. Выглядит очень сексуально!

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Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

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