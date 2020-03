Национальный отбор на «Евровидение-2020» определил, кто поедет представлять Украину на песенном конкурсе в Нидерландах. В этом году это право завоевал украинская этногруппа Go_A с песней «Соловей».

Смотрите выступление Go_A в финале Нацотбора Евровидение-2020: видео



Другие страны тоже по-чуть-чуть выбирают своих представителей на «Евровидение-2020». Уже известны имена артистов и конкурсные песни от Испании, Бельгии, Болгарии, Австрии, Австралии, Грузии, Нидерландов, Франции, Северной Македонии и других европейских стран.

Предлагаем тебе узнать больше об участниках «Евровидения-2020», послушать их песни и выбрать своего фаворита. Ведь, по правилам песенного конкурса, голосовать за свою страну нельзя.

Испания

Представлять Испанию на «Евровидении-2020» будет 27-летний певец Блас Канто. Его конкурсная песня называется Universo, что в переводе означает «Вселенная». Ранее он уже принимал участие в песенном конкурсе. В 2011 году Канто выступал в составе группы Auryn. Тогда Испания заняла второе место.

Блас Канто – Universo слушать песню онлайн



Бельгия

От Бельгии на международном песенном конкурсе будет петь знаменитая группа Hooverphonic. 17 февраля 2020 состоялся релиз их конкурсной песни Release me. Бельгийская группа Hooverphonic, который ведет свое творчество с 1995 года, создает музыку в стиле трип-хоп и лаунж.

Hooverphonic – Release me: смотрите видео онлайн



Болгария

А от Болгарии на «Евровидение-2020» поедет певица VICTORIA. Она начала набирать популярность после победы на шоу «Х-фактор» в 2019 году. Конкурсной песней болгарки стал чувственный трек Want to know.

Кипр

Со своим представителем определился и Кипр. Их выбор пал на 23-летнего вокалиста Sandro с песней Running.

Sandro – Running: смотрите видео онлайн

Армения

Армения решила отправить на «Евровидение-2020» греческую певицу с армянскими корнями. Ее зовут Афина Манукян. Известность пришла к ней, когда в 2007 году она одержала победу в греческом телешоу. Наиболее известный из ее треков вышел в 2011 году. Называется сингл Party Like Freak. На песенном конкурсе Афина выступит с песней Chains On You.

Athena Manoukian – Chains On You: смотрите видео онлайн

Австрия

Австрийским конкурсантом на «Евровидении» в Нидерландах станет 34-летний певец Винсент Буэно. Международный конкурс он называет Еврокубком для музыкантов и певцов. Представлять свою страну Буэно будет с песней Alive, официальная презентация которой запланирована на март 2020 года.

Vincent Bueno – Alive: слушайте песню онлайн

Албания

Представительницей от Албании на «Евровидении-2020» стала Арилена Ара. В 2012 году она победила в албанской версии «X Factor», а в 2014 уже выпустила свой первый хитовый сингл «Аэроплан». Сейчас Арилена выступает также в роли тренера третьего сезона албанского шоу «Голос страны. Дети ». Представлять Албанию на Евровидении Ариена Ара будет с песней Shaj.

Arilena Ara – Shaj: смотрите видео онлайн

Грузия

По традиции, со своим конкурсантом Грузия определилась в новогоднюю ночь на шоу Idol Georgia. Победу на вокальном проекте получил певец Торнике Кипиани. На песенном конкурсе артист представит песню Take Me As I Am.

Tornike Kipiani – Take Me As I Am: смотрите видео онлайн

Нидерланды

Хозяева «Евровидения» определились со своим представителем 10 января. Им стал талантливый вокалист Жангу Макрой. Артист уже получил неплохую популярность в стране и был дважды номинирован на престижные премии в Нидерландах.

Франция

Франция выбрала своим представителем 30-летнего певца Тома Либа, который не сможет оставить равнодушным ни одну женщину. Артиста выбрали представители государственного вещателя France Television. Свою певческую карьеру Том начал только в прошлом году. До этого он пытался реализовать себя как актер. На «Евровидении-2020» он споет сингл The Best in me.

Tom Leeb – The Best in me: смотрите видео онлайн

Северная Македония

Представителем на песенном конкурсе от Северной Македонии стал Василий Гарванлиев (Vasil). Творческая карьера певца началась еще в детстве, когда ему было семь лет. Затем с семьей он эмигрировал в США, где записал три успешные треки и исполнял партии в опере.

Vasil – You: смотрите видео онлайн

Чехия

В Чехии, как и в Украине, того, кто будет представлять страну на «Евровидении», выбирают на Нацотборе. По результатам голосования, в этом году победителем стал певец Бенни Кристо. В сети уже опубликовали его конкурсную песню под названием Kemama.

Евровидение-2020: смотрите клип к песне Бенни Красота Kemama (видео)



Израиль

От Израиля на «Евровидение-2020» поедет 19-летняя певица Иден Алене. Девушка уже успела завоевать Израиль своим вокалом и готовится покорить и европейских меломанов.

Австралия

В Австралии завершился Нацотбор, по результатам которого победу одержала яркая вокалистка и художница Монтень. Девушка будет выступать на Евровидении с песней Do not Break Me.

Смотрите выступление Монтень на Нацотбора Евровидение-2020: видео

Мальта

Мальта тоже определяла своего представителя из-за финала вокального шоу «Х-фактор». Судьи проекта и зрители отдали свои голоса певицы Дестен Чукуньер. В 2015 году она стала победительницей Детского Евровидения.

Латвия

В Роттердаме от Латвии будет выступать певица Саманта Тина. Артситка уже шесть раз пыталась попасть на международный песенный конкурс и в этом году ей удалось это сделать

Смотрите выступление Саманты Тины на Нацотбора Евровидение-2020: видео



Румыния

Зажигать «Евровидение-2020» от Румынии будет певица Роксен. Вскоре вся Европа услышит стильный и содержательный трек Storm.

Roxen – Storm: смотрите видео онлайн



Италия

На «Евровидение-2020» от Италии поедет певец Diodato. За свою творческую карьеру он успел получить награды MTV Italia в категории «Лучшее новое поколение». В репертуаре певца два альбома, а также несколько ролей в кино. Артист уже представил песню Diodato станет италоязычного трек Fai Rumore.

Diodato – Fai Rumore: смотрите видео онлайн

Литва

А вот представителем Литвы станет не певец или певица, а целая группа. The Roop, который состоит из трех участников, описывают свой музыкальный стиль как сочетание поп-рока и инди. Группа собралась в 2014 году. Они будут представлять Литву на «Евровидении-2020» с песней On Fire, которая передает состояние возбуждения, чувства страсти, занятости и полной энергии.

The Roop – On Fire: смотрите видео онлайн

Норвегия

От Норвегии на главной европейской сцене будет выступать 24-летняя певица Ulrikke Brandstorp. Ее песня называется Attention.

Смотрите выступление Ulrikke Brandstorp на Национальном отборе: видео онлайн



Греция

Одной из самых молодых представительниц на «Евровидении-2020» стала греко-голландская Stefania Liberakakis. Девушке всего 17 лет, а известной она проснулась после участия в шоу «Голос страны. Дети ». Бороться за победу в песенном конкурсе в Роттердаме девушка будет с песней SuperGirl.

Словения

Выступать на международном песенном конкурсе в Роттердаме в этом году от Словении будет Анна Соклич. На «Евровидении-2020» В 2020 году она представляет песню VODA, которую написала в соавторстве с Божан Симончичем.

Смотрите выступление Анны Соклич в финале Нацотбора Евровидение-2020: видео

Польша

Польша тоже определилась с именем того, кто будет представлять страну на «Евровидении-2020». По результатам Нацотбора на песенном конкурсе выступит певица Алиция Шемплиньська. 17-летняя девушка получила известность после победы на проекте «Голос Польши». В Роттердаме она выступит с песней Empires.

Смотрите выступление Алиции Шемплиньськои в финале Нацотбора Евровидение-2020: видео



Напомним, что «Евровидение-2020» принимает Нидерланды. Полуфиналы и финал песенного конкурса пройдут в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Украина будет выступать в первом полуфинале. Представлять нашу страну группа GO_A с песней «Соловей».

