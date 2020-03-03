Новый каналG.spaceШОУМАНИЯТест. Какая ты песня Верки Сердючки?

Тест. Какая ты песня Верки Сердючки?

Национальный отбор на «Евровидение-2020» прошел, а все еще не могут забыть феерическое выступление Верки Сердючки. В финале конкурса звездная проводница спела всего две песни. Но мы так соскучились по ее репертуару, что предлагаем тебе вспомнить все хиты Верки. Пройди тест и узнай, какую песню главная звезда украинского шоу-бизнеса поет именно о тебе.

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