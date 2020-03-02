Jerry Heil о страхе первого секса: «Что со мной не так?»

Самая хайповая украинская певица, автор хитов «ОХРАНА_ОТМЕНА» и «VEGAN» Jerry Heil на «Экзамене с Машей Ефросининой» впервые откровенно рассказала о личной жизни и призналась, почему раньше не говорила о сексе

Как только Маша подняла тему любви, на глазах всегда улыбающейся Яны Шемаевой (настоящее имя Jerry Heil, – прим. ред.) появились слезы:

– Я понимаю, что настоящей любви у меня еще не было, – признается певица. – Уже около трех лет не было отношений вообще. Да и те, которые были раньше, – такое. Мы встречались не больше месяца. Я всегда прерывала отношения, потому что в определенный момент понимала, что просто обманываю человека.

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Яна рассказала, что не может даже нарисовать у себя в голове картинку идеальных отношений! С самого детства перед ее глазами всегда был лишь пример родителей, чьи отношения нельзя назвали легкими:

– Мама не умеет принимать от папы слова любви. Я постоянно наблюдаю, как она не отвечает на его «Я тебя люблю», иногда просто отшучивается. Поэтому у меня не сложилась в голове модель настоящих отношений. Я не знаю, как это – дарить людям любовь. И бывает действительно очень сложно: когда тебе навстречу делают маленький жест, а ты не знаешь, как его принять. Это так тупо! В такие моменты задумываешься: «Я реально какая-то, как поломанная. Что со мной не так?»

Jerry Heil в свои 24 года боится подпускать к себе мужчин. И каждый раз, когда чувствует симпатию, – сбегает:

– Мне очень хочется подарить свое тепло! Но в то же время, когда я чувствую проявление внимания к себе, начинаю отдаляться.

Яна, как оказалось, очень переживает из-за того, что ее отношения с мужчинами до сих пор не складываются. Однако еще труднее певице говорить о сексе: только в откровенном разговоре с Машей Ефросининой она впервые смогла признаться всему миру, что у нее до сих пор не было физической близости:

– Я не подпускала к себе мужчин физически. Именно на том моменте, когда понимала: «Все, сейчас это произойдет», пугалась. И еще просто не было понимания, что это именно тот человек, с которым хотелось бы это сделать. Если ты не видишь с человеком будущего, то в чем смысл? Ради чего все это?

Но со временем то, что она «не такая, как другие девушки», начало пугать Яну:

– В 18 лет ты думаешь «Окей, мне 18!», потом тебе 20 – нууу ладно, а потом тебе 24, и ты боишься, что тебя пригласят на СТБ (вот тебе уже 35!) и там тебе придется сказать, что «просто ждешь своего принца!» 🙂

На глазах Яны – слезы, и хотя во время съемок «Экзамена» Ефросинина никогда не дает советов, на этот раз ведущая не сдержалась. Маша крепко обняла юную певицу и посоветовала оставаться в первую очередь верной себе. Не равняться на кого-то, а действовать так, как подсказывает сердце. Быть собой и прислушиваться к своим желаниям – это нормально и правильно, но никак не повод для осуждения!

После выхода «Экзамена с Машей Ефросининой» на YouTube Яне в соцсетях начали писать девушки, которые тоже столкнулись с похожими ситуациями, и поблагодарили певицу за откровенное признание. В ответ Jerry Heil написала большой пост о том, что «Правда – это не стыдно!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) 1 Мар 2020 в 12:12 PST

Больше о личной жизни Яны Шемаевой, ее отношениях с мамой, стиле, контракте с музыкальным агентством и записи лирик-видео к хиту «ОХРАНА_ОТМЕНА» смотрите в полном выпуске «Экзамена с Машей Ефросининой».

Фото: @thejerryheil

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