Леди Гага нашла нового парня. Его бывшая написала об этом в The New York Times

«Почему я должна позволять себе меньше, чем Леди Гага?»

После слухов о романе Леди Гаги с Брэдли Купером весь мир следит за личной жизнью звезды. Она довольно быстро меняет своих бойфрендов, только успевай запоминать их имена. Но, похоже, что нынешний избранник певицы инвестор Майк Полански точно запомнится журналистам. А все потому, что его бывшая девушка посвятила его отношениям с Леди Гагой колонку в The New York Times.

Впервые об отношениях Леди Гаги и гарвардского выпускника заговорили, когда Майк посетил шоу AT&T TV Super Saturday Night и посмотрел выступление певицы вместе с ее мамой. Тогда же папарацци поймали их за поцелуем. Тогда уже Леди Гага решила не прятаться и представила нового возлюбленного подписчикам в Instagram.

«Нам было так весело в Майами. Шлю любовь всем моим маленьким монстрам и фанатам, вы лучшие», – подписала снимок Леди Гага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А вот бывшая Макла Линдси Кроуз узнала о романе своего экс-бойфренда со звездой мирового уровня с Facebook и от друзей.

«Я не слежу за своим бывшим в соцсетях. Мы были «друзьями» на фейсбуке, потом мы были «в отношениях« на фейсбуке, а после того, как расстались, я заметила, что «заблокирована» на фейсбуке. И потом мы просто двигались дальше. Я никогда его не гуглила (честно). Но в этот месяц я узнала все о его новых отношениях», – пишет Линдси.

Кроуз и Полански начали встречаться еще в колледже. Их отношения длились семь лет. Поэтому о том, как повлияла на Линдси эта новость, девушка решила написать в The New York Times.

«Вместо того чтобы думать:« Почему не я? » – когда я вижу их вместе, я думаю: «Это была я». Это разрушает иллюзию знаменитости. […] Леди Гага потрясающая. Сравнение себя с ней невероятно мотивирует, и я рекомендую вам попробовать то же самое, независимо от того, кто вы для того, с кем она встречается», – поделилась Кроуз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Отношения бывшего с Леди Гагой положительно повлияли на жизнь Линдси Кроуз. Она изменила свое отношение к себе и начала позволять себе больше. Она рассказывает историю, как вместо того, чтобы в 27-й раз надеть тот же обычное черное платье, она передумала, потому что «Леди Гага никогда бы так не поступила», и купила новое. «Слишком дорогое, но все равно. Почему я должна позволять себе меньше, чем Леди Гага? »

«Леди Гага живет амбициозной жизнью, которой и должны жить женщины. Я прочитала где-то, возможно в Инстаграм, такую ​​ее фразу: «Не позволяй ни одной живой души в мире говорить тебе, что ты не можешь быть самим собой». [. ..] Если Леди Гага может делать то, что хочет, почему я не могу? »

Вот это да! А как на тебя влияют нынешние твоих бывших?

Фото: Getty Images

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