Новый каналG.spaceШОУМАНИЯРианна обнажилась в новом кампейне белья SavageXFenty. Фото

Рианна обнажилась в новом кампейне белья SavageXFenty. Фото

Рианна взбудоражила фанатов новой рекламной кампанией своего бренда белья SavageXFenty. Певица снялась для промо весенней коллекции в нежных женских образах: в белом кружевном белье, прозрачном розовом пеньюаре и чулках. И, конечно, на обуви на шпильке с пушком. Небольшой мастер-класс Рианны по позированию в откровенных нарядах:

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В предыдущих коллекциях певица презентовала более агрессивные образы из красного атласа.

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Напомним, Рианна развивает бренд косметики Fenty Beauty и одежды Fenty. Многие задумываются, почему она назвала свой бизнес именно так. Раскрываем правду: Fenty – ее фамилия.

Фото – @badgalriri

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