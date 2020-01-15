Новый каналG.spaceШОУМАНИЯВсе оттенки розового: Рианна поделилась снимками в белье с губками

Все оттенки розового: Рианна поделилась снимками в белье с губками

Барбадосская красотка порадовалась своих подписчиков в Instagram достаточно откровенными фотографиями

На снимках Рианна красуется в розовом комплекте белья с принтами в виде губ и облачков. Немного инфантильно, но очень мило! Нежный розовый оттенок выгодно оттеняет смуглую кожу певицы.

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Good Morning. 😳

Публикация от COMPLEX (@complex)

На страничке своего бельевого бренда Рианна на днях поделилась еще парочкой откровенных снимков. Ри позирует в кадре в алом комплекте, поверх которого небрежно наброшен красный пуховик.  Певица выбрала для фото достаточно дерзкие позы, а зефирная атмосфера девчачьей комнаты в розовых тонах и надувной диван дополняют картинку.

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Публикация от badgalriri (@badgalriri)

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