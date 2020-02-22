Финалисты Национального отбора на «Евровидение-2020» украинская группа TVORCHI неожиданно виипустила клип на конкурсную песню Bonfire. Именно с ней дуэт попытается завоевать право представлять Украину на песенном конкурсе в Нидерландах.

Смотреть онлайн финал отбора на Евровидение 2020

Смотреть премьеру клипа DANTES – TVORCHI – Bonfire онлайн:



– Bonfire – это огонь борьбы за то, во что ты веришь! Если в лирик – видео основной акцент был на вопросах экологии, то это видео – о победе над собой! На что ждешь? Любой лучшей версией себя уже сегодня! – прокомментировали видео TVORCHI.

Режиссером клипа выступил Максим Гетьман. Он имеет три сюжетные линии: борьба с собой во время бокса, фехтования и в конце, когда главный герой выходит на сцену и опять же меняется. Как объясняют TVORCHI, все циклично, мы боремся сами с собой по кругу и это непрерывный процесс для того чтобы стать лучше!

Напомним, что меньше чем за неделю, трек Bonfire покорил первое место таких чартов как Google Play, YouTube Music, ITunes Music. А чии удастся TVORCHI одержать победу в Национальном отборе на «Евровидение-2020», узнаем уже сегодня, 22 февраля, в 19:00 в прямом эфире СТБ и UA: Первый.

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