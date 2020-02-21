Уже в эту субботу, 22 февраля, состоится финал отбора на «Евровидение – 2020» в Украине. Конкурсанты выступят в 19:00 в прямом эфире СТБ и UA:Перший. Онлайн-трансляция будет доступна здесь, на сайте Нового канала, и на официальных YOUTUBE-каналах тех же СТБ и UA:Перший.

Смотреть онлайн финал отбора на «Евровидение – 2020»

Напомним, кто прошел в финал отбора на «Евровидение – 2020»:

1. KRUTЬ,

2. Jerry Heil,

3. Go_A,

4. David Axelrod,

5. KHAYAT,

6. TVORCHI.

Советуем прослушать песни всех финалистов отбора на «Евровидение – 2020» до прямого эфира, чтобы определиться с фаворитом и проголосовать за лучшего исполнителя.

Смотрите онлайн финал отбора на Евровидение 2020 прямо здесь. Напомним, он состоится уже завтра, 22 февраля. Сохраняй страницу в закладки, чтобы не пропустить финал Национального отбора на Евровидение 2020 и первым узнать имя артиста, который представит Украину на международном песенном конкурсе.