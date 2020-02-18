Финалисты Нацотбора на «Евровидение-2020» удивили неожиданным окончанием конкурсной песни Bonfire

Электронная группа TVORCHI решили продолжить трек Bonfire, прислушавшись к мнению судей и зрителей. Во втором полуфинале Национального отбора на «Евровидение-2020», который состоялся 15 февраля, музыканты представили новый удлиненный вариант конкурсной песни.

– Мы выпустили Bonfire с одной концовкой. В том варианте, который был в лирическом видео, мы были уверены на сто процентов. Люди захотели еще какого-то окончания. Мы подумали и поняли, что один вариант работает, но и другой работает. Оба сходятся с месседжем, тогда почему бы не попробовать? Если фанаты просят, мы сделаем. Мы решили сделать сюрприз и им понравилось, – рассказали TVORCHI эксклюзивно Новому каналу.

На данный момент дуэт TVORCHI работает над дополнением конкурсного номера. Как рассказали Джеффри и Андрей Новому каналу, возможно они придадут людей на сцену и сделают выступление более драйвовым.

Их конкурсный трек Bonfire – это обращение к старшему поколению от молодежи.

– Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни и эти изменения не всегда в лучшую сторону. Но все закрывают на проблемы глаза, и максимум, на который мы можем ожидать – это громкие слова. Молодежь все видит и делает выводы. Еще есть время признать ошибки прошлого и все изменить, – говорят музыканты.



Напомним, финал Национального отбора на «Евровидение-20202 состоится уже в субботу, 22 февраля. В эфире сразу двух общенациональных телеканалов СТБ и UA: ПЕРВЫЙ украинцы выберут своего представителя на песенный конкурс, который в этом году пройдет в Нидерландах. В финале TVORCHI выступят под номером шесть.

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