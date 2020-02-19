Бандуристка и певица Марина Круть (KRUTЬ), которая участвует в Национальном отборе на «Евровидение-2020», планирует изменить свое выступление на финале.

В первом полуфинале артистка получила высшие баллы от жюри и зрителей. Но не обошлось и без замечаний и советов о самой постановке номера на конкурсную песню «99». Тогда Тина Кароль посоветовала KRUTЬ попробовать добавить на сцену мимов или легкую хореографию или встать вместе с бандурой.

Готовясь к финалу Национального отбора на «Евровидение-2020», Марина Круть все же решила немножко изменить свой номер. Эксклюзивными подробностями бандуристка поделилась с Новым каналом.

– Мы держим это в секрете. Кардинально ничего не будет меняться. Мы будем заполнять пустоту и создавать объем. Я считаю, что артист на такой сцене должен иметь столь огромную энергию, чтобы заполнять ею все без шоу-балета и декораций. Такова моя миссия. Она, прежде всего, духовная. Я считаю, что артист и энергия – это одно и то же, что и вокал. Поэтому не надо себя прятать за большими декорациями, придумывать себе историю с бандурами, которые будут летать. Если сам человек подает какие-то вибрации и эмоции, этого уже достаточно. По поводу номера, мы сейчас думаем над тем, буду я сидеть или стоять. Много комментариев по поводу того, что я высокая девушка, и хотелось бы увидеть меня в полный рост. Также есть идея, чтобы на сцене был мой парень, он – музыкант. Но это под вопросом. Такой небольшой спойлер вам. По крайней мере, если он будет не на сцене, то останется в тылу всех хейтеров успокаивать, – с улыбкой поделилась KRUTЬ.

Каким же будет обновленное выступление KRUTЬ в финале Нацотбора на «Евровидение-2020», смотрите уже 22 февраля в 19:00 в прямом эфире СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

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