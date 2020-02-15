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«Евровидение – 2020»: порядок выступления финалистов Нацотбора (результаты жеребьевки)
Вот и определились финалисты Нацотбора на «Евровидение-2020». Итак, за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться KRUTЬ, Go_A, Jerry Heil, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI
Кто и под каким номером будет выступать в финале уже известно. Жеребьевка состоялась в прямом эфире второго полуфинала сразу после объявления окончательных результатов турнирной таблицы.
Запоминайте номера выступлений, чтобы проголосовать за любимого исполнителя во время решающего концерта 22 февраля. Напомним, что конкурсант от Украины на «Евровидение-2020» определится в субботу в прямом эфире СТБ и UA:Перший.