Вот и определились финалисты Нацотбора на «Евровидение-2020». Итак, за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться KRUTЬ, Go_A, Jerry Heil, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI

Кто и под каким номером будет выступать в финале уже известно. Жеребьевка состоялась в прямом эфире второго полуфинала сразу после объявления окончательных результатов турнирной таблицы.

1. KRUTЬ

2. Jerry Heil

3.Go_A,

4. David Axelrod

5. KHAYAT,

6. TVORCHI

Запоминайте номера выступлений, чтобы проголосовать за любимого исполнителя во время решающего концерта 22 февраля. Напомним, что конкурсант от Украины на «Евровидение-2020» определится в субботу в прямом эфире СТБ и UA:Перший.