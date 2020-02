Слышали о TVORCHI? Это украинская группа из Тернополя, которая будет закрывать второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение – 2020». Они выступят под номером 8 в субботу, 15 февраля, в прямом эфире СТБ и UA: Перший. Парни любят комбинировать хаус, фанк, джазовые гармонии, соул и r&b. Звучание группы настолько свежее и интересное, что начинаешь гордиться нашими музыкантами еще больше. Давай познакомимся с TVORCHI поближе.

TVORCHI: 10 фактов об участниках Нацотбора на «Евровидение – 2020»

1. Группа состоит из двух человек – украинца Андрея Гоцуляка (23 года) и нигерийца Джеффри Кенни (22 года). Первый – саунд-продюсер. Второй – автор слов и вокалист. Андрей и Джеффри живут в Тернополе. Парни познакомились на улице и вскоре стали друзьями. А начиналось все с того, что Андрей хотел подучить английский и взамен помочь Джеффри улучшить знания украинского.

2. Андрей активно развивался в музыкальной сфере с 2011 года. Он сводил треки, выкладывал их на SoundCloud и даже сотрудничал с американским лейблом. Но после создания группы решил заблокировать свои старые записи, чтобы начать все с чистого листа.

3. Джеффри занимался музыкой в старшей школе, пел в хоре. Позже начал играть на гитаре и выступать с уличными музыкантами.

4. Первый раз Андрей подумал сделать музыкальную коллаборацию с Джеффри, когда услышал его голос. Друг пришел поздравить его с Днем рождения и под гитару спел Happy Birthday.

5. Парни создали группу TVORCHI в 2018 году. Но первые песни выпустили на год раньше. В 2017 вышли синглы Slow и You. Сейчас группа может похвастаться двумя альбомами – The Parts (2018) и Disco Lights (2019). И тремя клипами – «Молодость», Believe и #не танцюю.

6. Первый большой успех пришел к TVORCHI после клипа Believe. На его создание они потратили 100 долларов. А в результате получили дикий отклик – более 400 тысяч просмотров за несколько дней, 9 место в чартах Google Play в Украине.

7. Для группы Нацотбор на «Евровидение – 2020» – первый конкурс такого масштаба. Уверены, сцены они не будут бояться, ведь уже покорили культовые украинские фестивали Atlas Weekend и «Белые ночи».

8. Андрей и Джеффри любят разыгрывать своих фанатов. Когда у них спрашивают: «Це ви – TVORCHI?», парни поначалу отвечают:«Нет». И наблюдают за реакцией. Фанаты начинают всматриваться в фото группы, искать отличия… Пранкеры, что тут скажешь.

9. Интересно, что у друзей даже профессии одинаковые. Через пару лет общения они выяснили, что оба фармацевты.

10. В конкурсной песне TVORCHI – Bonfire спрятано много символики. Например, звуки трубы – это сигнал к действию. А проигрыш со словами «ля-ля-ля» – пустые разговоры, которые ни к чему не приводят. К слову, идея конкурсной песни Bonfire возникла, когда Андрей узнал о челлендже блогера MrBeast под названием #TeamTrees. Он задался целью посадить 20 миллионов деревьев до наступления 2020 года. И ему это удалось!

Сейчас TVORCHI активно работают над новым альбомом и даже грозятся выпустить его весной. А пока, если хочешь поддержать крутых музыкантов – голосуй за них во втором полуфинале Нацотбора.

