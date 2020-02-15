Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКто прошел в финал Нацотбора на «Евровидение – 2020»: полный список участников

Кто прошел в финал Нацотбора на «Евровидение – 2020»: полный список участников

кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020

Финалисты Нацотбора на «Евровидение – 2020» от Украины определились несколько секунд назад. Сегодня, 15 февраля, во втором полуфинале боролись:

1. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE
2. FO SHO
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8.TVORCHI

Соревнование было ярким, драйвовым и с неожиданными финалом. По результатам голосования жюри и зрителей первые три места в таблице рейтингов заняли:

А это значит, что именно эти конкурсанты проходят в финал. Остальные выбывают из гонки.

Итак! Полный список финалистов Нацотбора на «Евровидение – 2020» выглядит так:
1.  KRUTЬ,
2.. Go_A,
3. Jerry Heil,
4. KHAYAT
5. David Axelrod
6. TVORCHI

Самая серьезная борьба за победу в Нацотборе и возможность представлять Украину на «Евровидение – 2020» в Нидерландах состоится в следующую субботу, 22 февраля, в 19:00 в прямом эфире СТБ и UA:Перший.

На кого ставишь?

 

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