В этом году Национальный отбор на «Евровидение» пополнили новые имена в украинском музыкальном пространстве. Поэтому мы продолжаем знакомить тебя с теми, кто будет бороться за право представлять Украину на музыкальном песенном конкурсе в Нидерландах. Певица GARNA выступит во втором полуфинале, который пройдет 15 февраля. Держи 10 фактов о GARNA, слушай ее песню и решай, будешь ли за нее голосовать.

1. GARNA – это сольный проект, который в 2019 году создали певица Алена Левашева и музыкальный продюсер Алексей Хорольский. Стиль исполнения – поп-рок. Премьера проекта состоялась в декабре 2019 года в Харькове и Киеве.

2. О своем псевдониме GARNA певица Алена Левашева говорит так: «GARNA – красивое украинское слово, которое несет в себе красоту и колорит не только нашей страны, но и широкой украинской души. Это внутренняя красота и энергия, за которую приходилось бороться всю жизнь, доказывая всем, что я достойна стоять на сцене».

3. Участница Национального отбора на «Евровидение-2020» родом из Луганска, но сейчас живет в Харькове. Свои первые песни Алена написала еще в шестом классе.

4. В детстве GARNA была очень активной девочкой: в музыкальной школе играла в народном струнном ансамбле, ходила на хор, балет, танцы. В театре играла синьора Помидора.

5. Артистка мастерски играет на скрипке и фортепиано. Певческий голос – альт, диапазон – четыре октавы.

6. Первым аккомпаниатором и учителем импровизации Алены был всемирно известный харьковский музыкант, клавишник Ефим Чупахин.

7. Сейчас GARNA работает в харьковском кавер-бэнде «Manera» и кроссовер-оркестре «Prime Orchestra».

8. В составе музыкального коллектива «Magnifika Band» кавер-версия на композицию «Delicate» в исполнении Алены Левашев попала в немецкий сборник «The electro swing revolution vol.7» в 2017 году под номером один.

9. В 2020 году будет сыгран 500 концерт совместно с кроссовер-оркестром «Prime Orchestra», в котором GARNA работает с момента его основания – уже пять лет.

10. Песней «Who We Are», которую певица представит на Национальном отборе, GARNA рассказывает историю о том, кем мы являемся на самом деле. Основной месседж композиции – нужно быть, а не казаться, понять свое предназначение в жизни, принять и полюбить себя такими, какие вы есть на самом деле, а не пытаться угодить кому-то. Алена пытается нести правильные ценности людям с помощью музыки.



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