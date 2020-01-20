СТБ и UA: Первый уже обнародовали полный список участников национального отбора на «Евровидение-2020», который пройдет 8, 15 и 22 февраля в Киеве. Поэтому начинаем знакомить тебя с шестнадцатого претендентов на участие в песенном конкурсе. Оказалось, что свои силы на отборе на «Евровидение» еще раз хочет испытать певец KHAYAT. В прошлом году он уже участвовал в Нацотбора, но не прошел в финал. В этом году KHAYAT представит новую песню, с которой, надеется, поедет представлять Украину на «Евровидении-2020». Лови 10 самых интересных фактов о KHAYAT и жди его конкурсный трек, который выйдет уже совсем скоро.

1.KHAYAT – это не псевдоним, а реальное фамилия исполнителя и переводится с арабского как «жизнь». Вне сцены парень – Андрей Хайат.

2.Участник нацотбора на «Евровидение-2019» родом из Знаменки. Ему 22 год. Андрей окончил музыкальную школу, умеет играть на аккордеоне. Однако по образованию не музыкант. Он окончил Киевский педуниверситет им. М. Драгоманова, где изучал английский и арабский языки.





3.Родители певца не поддерживали его увлечение музыкой, потому что не считали ее профессией. Но Андрей продолжает идти к своей мечте. Сначала он выступал на городских мероприятиях, а сейчас готовится уже к «Евровидению».

4.Сестра Андрея, восьмилетняя Далия – его преданный фанат. Она внимательно слушает треки и комментирует, задела ее песня или нет.

5.Первую песню Андрей написал в 15 лет, но долго никому ее не показывал. А когда решился и выложил в Интернет, то сразу получил предложение о сотрудничестве от режиссера Севин Диевой. Так появился клип на песню «DEVOCHKA».

6.Каждая песня KHAYAT рассказывает о его личным опыте. Так поклонники его творчества могут узнать о переживаниях певца, который не любит рассказывать о личной жизни.

7.Песня для Нацотбора-2020 все же будет отличаться от той, что была в прошлом году. Однако, здесь будет и электроника, и украинская этника, и немного Востока. Для исполнителя важно нести украинскую идентификацию в песне. Он надеется, что трек получит поддержку как зрителей, так и судей.

8.Андрей не суеверен. Он не верит в счастливые числа. И считает, что победу в полуфинале может принести только хороший саунд и вокал.

9.KHAYAT вдохновляется украинскими мотивами. И обожает миксовать старинные народные песни с современными ритмами.

10.KHAYAT не относится к «Евровидению» как к конкурсу. Для него участие в нацотборе это прежде всего возможность продемонстрировать Украине свою музыку.

Фото – @ado.khayat

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