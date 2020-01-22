Предлагаем вам поближе познакомиться с участниками Нацотбора на «Евровидение-2020», инди-поп коллективом «Гурт [O]», который выступит в первом полуфинале 8 февраля.

Итак, мы собрали 10 интересных фактов о молодом коллективе, который, уверены, после Нацотбора увеличит армию своих фанов в несколько раз!

Гурт [O] – это Оля Чернышова и Александр Каспров – резиденты лейбла Masterskaya, основаного Иваном Дорном. Название «Гурт [O] » на самом деле – это первая буква имен участников на украинском языке – Оли Чернышовой и Саши (Олександра) Каспрова. В 2017 году музыканты получили премию Jägermeister Music Awards в категории «Молодая кровь».



Оля Чернышова написала песню «Шаг» для Тины Кароль за 200 долларов. Интересно, даст ли это коллективу пару бонусных очков в глазах певицы, которая в этом году стала членом жюри Нацотбора? 🙂

Александр Каспров ранее писал аранжировки для Jamala. Кроме этого он успел поработать таксистом, паркетщиком, мастером на шиномонтаже, ведущим и однажды даже раздавал листовки.

Оля выступала вместе с Robert «Bobby» McFerrin на Leopolis Jazz Fest‎ в этом году. Фронтвуман коллектива «Гурт [O]» стала одной из пяти украинских артистов, которых выбрали для участия в этом фесте. В списке также были Jamala и участник прошлогоднего Нацотбора – LAUD.

Музыканты «Гурту [O]» относят свое творчество к направлению Futurepop (смесь электро-индастриала с синти-попом и элементами клубной электронной музыки, – прим. ред.)

У Оли есть две кошки – Матча и Масала.

Обложки ЕР «Самий Сок» и «Роби любов» снял на пленку эксперт второго сезона «Топ-модель по-украински» Константин Боровский.

На кастингах на Нацотбор Оля Чернышова забыла слова. Но, как видим, «Гурту O]» это никак не помешал попасть в число участников!

Что ж, теперь нам остается с нетерпением ждать, когда же ребята представят конкурсный трек для Нацотбора на «Евровидение-2020»! Это точно будет что-то очень необычное и свежее.

Напомним, что организаторами Национального отбора на «Евровидение-2020» являются СТБ і UA:Перший.

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