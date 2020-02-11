Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКто пройдет в финал Нацотбора на Евровидение 2020? ГОЛОСОВАНИЕ

Кто пройдет в финал Нацотбора на Евровидение 2020? ГОЛОСОВАНИЕ

Жеребьевка Национального отбора на «Евровидение-2020», определило из украинских артистов в котором полуфинале и под каким порядковым номером будет выступать. От этого зависит с кем именно будут конкурировать в каждом из полуфиналов участники. В этом году во втором полуфинале Нацотбора, который состоится 15 февраля, выступят:

1.MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. Fo Sho

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. Garna

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Кто пройдет в финал Нацотбора на Евровидение 2020?

Кто именно из восьми участников стоит того, чтобы пройти в финал Национального отбора на «Евровидение-2020»? Кто по твоему мнению может побороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах? Делай ставки и голосуй за своего фаворита! Посмотрим, какая у тебя интуиция!

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