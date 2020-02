Jerry Heil – #VEGAN: конкурсная песня участницы Нацотбора на Евровидение 2020

Певица Jerry Heil, которая взорвала украинский шоубиз треком «Охрана Отмєна», наконец представила свою песню на Нацотбор на «Евровидение-2020». Несколько недель подряд Яна Шамаева интриговала фанатов в своем Instagram урывками конкурсной песни. А 1 февраля на ее официальном YouTube-канале состоялась официальная премьера лирического видео.

Слушать Jerry Heil – VEGANонлайн:



– «VEGAN» – это песня о веганство. У нас множество людей веганы, но они чувствуют, я даже по себе знаю, что кое-кому не надо об этом рассказывать. Потому что каждый раз, как ты это говоришь, у тебя происходит такой маленький каминг аут. Моя песня о толерантности во многих отношениях, но показательно на теме веганства. Эту песню стоит донести. Я решила сделать это через свой юмористический стиль. Хочется рассказать об открытости Украины к новым течениям, что Украина идет в ногу с миром, что Украина – модная страна, – поделилась Jerry Heil с Новым каналом.

Яна призналась, что написала трек специально для «Евровидения-2020» за два месяца до того, как Vogue Ukraine объявили, что 2020 официально признан годом вегана. Певица убеждена, что такие совпадения не случайны.

Напомним, что Нацотбор на «Евровидение-2020» пройдет 8, 15 и 22 февраля. Кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе, узнаем уже совсем скоро.

Слова песни Jerry Heil – VEGAN:

I bet ur mother wouldn’t like me

She cooks paella I don’t like meat

That’s how it began

I bet ur father wouldn’t get it

Why am I seatin eatin carrot

That’s cause I’m vegan vegan

Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Veeeeeeeeegan

We met on tinder it’s our 1st date

I hoped u’d be my vegan soulmate

But it went awful awful

Oh ooooh oooooh

Im skinny not ‘cause I don’t feel well

But u keep asking ‘bout my b12! Man!

I’ve got my tofu tofu

Oooooooooh

Shoot me shoot me m/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Baby cause I’m vegan

BRIDGE:

Easy breezy lemon squeezy

Holy moly guacamole

and what about gym? What ‘bout big butts?

u wanted see my proteins so watch me going nuts

